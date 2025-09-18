北海道森町で2022年9月、モータースポーツのイベントでゴーカートが観客と衝突して男児＝当時（2）＝が死亡した事故で、主催者側が安全対策を怠り事故につながったとして、男児の両親らが約1億3千万円の損害賠償を求め函館地裁に提訴したことが18日、関係者への取材で分かった。18日で発生から3年を迎えた。提訴されたのは主催者の一つの函館トヨペット（函館市）と、コース設計などの委託を受けたアクトコーポレーション（千