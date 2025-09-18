県内の美術家による作品を集めた「県美展」の80回目を記念した巡回展が18日から玉名市で始まりました。洋画や日本画をはじめ、彫刻や工芸品などの芸術作品120点以上が展示されています。 玉名美術協会・上田龍子会長の油彩画「満開の花」は、花瓶に生けられた色とりどりのバラやツバキが生き生きと描かれています。県美展玉名巡回展は入場無料で、玉名市民会館で9月21日まで開かれています。