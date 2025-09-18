勃起不全（ED）の治療薬「シアリス」について、きょう、厚生労働省の専門部会は、処方箋なしで販売することを了承しました。今後、承認されれば、ED治療薬としては国内初の市販薬となります。EDは不妊や家族関係の悪化の要因になっていますが、「恥ずかしい」などの理由で受診を控える人が多くなっています。ED治療薬「シアリス」は現在、医師の処方箋が必要となっていますが、厚労省の専門部会はきょう、処方箋なしの市販薬にする