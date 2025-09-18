DLファイナルで女子やり投げの競技に臨む北口榛花＝8月、チューリヒ（共同）陸上女子やり投げで昨夏のパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）が世界選手権東京大会第7日の19日に予選を迎え、全体でもトップバッターで投てきに臨む。「金メダルが一番いいのは分かっている。最高の舞台を皆さんと楽しめるように、1番を目指して頑張りたい」。大会2連覇に挑む戦いが始まる。今季は6月下旬に右肘に炎症を起こし、2カ月近く試合に出られな