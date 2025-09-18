半円筒形の風車部分をバックに事業提携を発表するマクニカの佐藤本部長（左）とチャレナジーの清水ＣＥＯ＝１８日、東京都内半導体商社大手のマクニカ（横浜市港北区）は１８日、サーキュラーエコノミー（循環型経済）事業の一環として、風力発電ビジネスに参入すると発表した。独自の風力発電機開発に取り組むスタートアップのチャレナジー（東京都）と事業提携。災害時の非常電源向け用途を中心に普及拡大を進める。チャレナ