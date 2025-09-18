佐賀県で、ニセ電話詐欺の被害額が急増しています。警察と銀行が共同して詐欺被害の防止を呼びかけました。 佐賀市の商業施設で18日、佐賀北警察署の警察官と佐賀銀行の行員が、詐欺被害防止を呼びかけるチラシを配りました。「県民の財産を守って詐欺を防ぎたい」と銀行が提案し、実施したということです。警察によりますと、佐賀県内のニセ電話詐欺によることしの被害額は、7月末までにおよそ10億円に上っていて、去年の同じ