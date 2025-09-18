東京・荒川区で作業場など3棟を焼く火事があり、女性の死亡が確認されました。火事が起きたのは東京・荒川区。現場にはポンプ車など40台が出動。地上や建物の上から懸命な消火活動が行われました。警視庁などによりますと、通報があったのは午前10時ごろ。通報「パチパチと音をたてて燃えている」火元は1階が金属加工の作業場で2階が住居となっている建物。接するマンションなどに延焼し、3棟、およそ150平方メートルが燃えたとい