今年1月、アメリカのニューヨーク・タイムズが今年行くべき世界の52か所のひとつに富山市を選んだことは話題となりました。富山市を推薦する記事を書いたアメリカ出身のライターと藤井市長が、きょう対談し、富山市の今後などについて話し合いました。 富山市の藤井市長と対談したのは、ニューヨーク・タイムズが発表した「今年行くべき52か所」で富山市を推薦する記事を書いた、アメリカ出身の