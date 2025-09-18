「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）ＴＢＳの中継で日比麻音子アナウンサーが実況を務めた。解説の高橋尚子氏とともに臨み、日本記録保持者の田中希実と、山本有真のレースを冷静かつ的確に実況。予選を通過した田中と、中盤まで先頭でペースを作った山本がレース後に健闘をたたえあう姿に、「山本の想いは田中に引き継がれます」と実況した。ＳＮＳなどでは「日比ちゃんが実況してる！