大雨が街を襲うと、思いがけず冠水や浸水した場所を歩くことになる。雨の日に欠かせないのが長靴だが、水の深さによっては、長靴が思わぬ危険につながる可能性がある。長靴に水が入る深さでは、スニーカーの方が…秋田・八郎潟町で行われた避難訓練。長靴を履いて、浸水現場に見立てたプールの中を歩く。すると…参加者：なんかいつもより水の抵抗がある感じで、歩きづらかったです。なぜ長靴だと歩きづらいのか？そこには水の深さ