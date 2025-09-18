沖縄県議会は１８日、県内のホテルや旅館の宿泊者に課す「宿泊税」の導入に向けた条例案を可決した。１人１泊につき一律２％（上限２０００円）を徴収する。定率制の導入は都道府県単位で初めて。総務相の同意を得て２０２６年度の施行を目指す。同県は導入による税収を年８０億円程度と見込み、観光振興に充てる。観光客の受け入れ体制強化、観光地の景観保全、観光人材の確保などへの配分を検討する。修学旅行や部活動など