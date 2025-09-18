フジテレビが2つの優秀賞を受賞です。日本民間放送連盟賞の番組部門で、報道番組の優秀賞としてフジテレビが3月21日に放送したドキュメンタリードラマ「1995〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜」が選ばれました。地下鉄の実際の無線音声を独自入手し、救助にあたった医師らの救命ドラマと織り交ぜ描きました。さらに技術部門でも「現行テレビ放送を対象とした放送ターゲット広告技術と偽広告対策技術の開発」が優秀賞に選ばれま