ここまで沈黙を守ってきましたが、高市早苗氏が自民党総裁選に出馬の意向を表明しました。【写真で見る】決選投票で21票差 去年の総裁選の様子「明日、政策の記者会見」 前回石破総理に一歩及ばなかった高市氏が決意固める高市早苗 前経済安保担当大臣（18日午後1時すぎ）「私、高市早苗は、来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、明日、政策の記者会見を開かせていただきます」前回の総裁選では、決選投票ま