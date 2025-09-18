「中日−ＤｅＮＡ」（１８日、バンテリンドーム）中日・ボスラーの右翼ポール付近のフェンスを直撃した打球を巡って、ＤｅＮＡ・三浦監督がリクエストした。中日が三回、１点を先制しなお２死一、二塁の場面。打球はポールの真下、青いフェンスの白線上に直撃。このとき、一塁塁審は両手を大きく広げてファウルのジェスチャーをしていた。野手が打球を処理する間に２者が生還。ボスラーは二塁に到達した。リプレー検証後