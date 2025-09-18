アールヌーヴォーの巨匠アルフォンス・ミュシャの芸術を、日常で纏えるように誕生したブランド「MUCHA」。その人気フレグランス「宵の明星」と「北極星」が、新しいデザインで生まれ変わります。2025年9月18日より店頭予約がスタートし、25日から全国店舗とオンラインストアで発売。フレグランスだけでなく、ハンドケアやファブリックミスト、ハンカチまで揃った特別なコレクションが登場します。 MUCHA