年齢を重ねるとともに口の中の清潔を保つことが健康の維持につながるとされます。こうした「口腔ケア」の大切さを漫談で伝える富山市の歯科衛生士の女性の講演会が、きょう砺波市で開かれました。 “おんなきよまろ”こと、精田紀代美さん「ピンク色できれいで潤っとるがよ。潤っとるってわかるやろ？カビカビじゃないが。これきれいな人」富山市の歯科衛生士、精田紀代美さんは75歳。自らの名前をもじった「おんなきよまろ」の