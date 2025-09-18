18日は午後になってから各地でゲリラ雷雨が発生。各地で激しい雷雨となっています。18日午後0時半ごろ、栃木・宇都宮市では大粒の雨がアスファルトに打ちつけました。また、小山市でも午後1時半ごろに雨が降り、車は水しぶきを上げて走行していました。ゲリラ雷雨は埼玉・熊谷市でも発生。横殴りの激しい雨が降り、強い風の影響で奥の木はゆさゆさと揺れていました。午後2時ごろの茨城・那珂市の映像を見ると、雷鳴が響き渡り、雨