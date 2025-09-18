河北省雄安新区と河南省商丘市を結ぶ「雄商高速鉄道」の雄安ターミナルプロジェクトの一つである津九（天津―九竜）上り連絡線の特大橋で16日、連続桁の旋回作業が完了した。これにより、天津市西部と河北省中部を結ぶ「津保鉄道」がつながった。中国新聞網が伝えた。河北省雄県に位置するこの旋回橋は、雄安ターミナルプロジェクトにおいて重要な部分を占める工事であるほか、難度が非常に高いプロジェクトだ。雄安ターミナルプロ