Photo: ヤマダユウス型 オープンイヤーの選択肢はここまで広がった。来年でブランド創立から80周年となる、JBL。2017年から参入した完全ワイヤレスイヤホンのカテゴリーも、毎年のように新製品をリリースしています。近年のワイヤレスイヤホンは、ながら聞き（オープンイヤー）がトレンド。そんななか、JBLに足りなかったあのスタイルがついに登場です。どんな耳にもフィットする角度