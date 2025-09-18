子どもたちの教育を担う学校の先生。その知識や指導力への信頼の証として、出身大学を意識する人もいるかもしれません。All About ニュース編集部では、全国の10〜70代の男女300人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「学校の先生に望む出身大学」についてのランキング結果を紹介します。※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定