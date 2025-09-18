◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が大関友久を3回途中で降板させる決断を下した。先発大関は不安定な立ち上がり。初回は2死一、二塁のピンチを迎えながら、無失点でしのいだ。ただ、2回は先頭から連打を許すなど2死満塁のピンチに。野村佑希に押し出し四球で先制点を与えてしまう。続くレイエスは三ゴロに仕留めて、最少失点で終えた。直後に味方が同点に追い付いたも