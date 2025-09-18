若い女性に増えているという「子宮頸がん」をご存じでしょうか？子宮頸がんは、ワクチンで予防することができる「がん」と言われていてますが、定期接種の最終年度となる高校１年生は今月までに１回目の接種を受けることが推奨されています。 日本では、年間１万人余りの女性が罹患し、約２９００人が亡くなっている子宮頸がん。子宮頸がんは、子宮の入り口に発生するがんで、性的な接触によって感染するＨＰＶヒトパピロー