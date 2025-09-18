◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先制された直後に同点に追いついた。2回の守備では、大関友久が野村佑希に押し出し四球を与えて先制を許す。直後の攻撃で、先頭中村晃が四球を選ぶと、栗原陵矢が日本ハム北村亘基の直球を右翼線へはじき返して二、三塁のチャンスを演出する。続く柳町達が中犠飛を放って同点に追いついた。優勝マジック9で迎えた2位日本ハムとの直接対決。最終盤の