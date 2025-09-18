伊香保まつりは、１８日に初日を迎え、伊香保ゆかりの文豪・徳冨蘆花の追悼行事が行われました。 伊香保まつりは、伊香保神社の例大祭と明治の文豪・徳冨蘆花の命日に行われる蘆花祭とあわせ１８日から３日間の日程で開かれるものです。 蘆花祭が行われるまつり初日は、あいにくの雨模様となりましたが、追悼式と茶会には関係者約２０人が出席しました。式では、渋川伊香保温泉観光協会の関口征治会長が挨拶したほか、まつりの名