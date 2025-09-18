気象庁によると、18日午後7時6分ごろ、宮崎県で震度2の地震があった。震源地は日向灘で地震の規模はマグニチュード（M）4.1。震源の深さは30km。地震による津波の心配はない。【各地の震度】震度2宮崎県宮崎市 門川町 宮崎美郷町▽震度1宮崎県小林市 日向市 串間市 西都市 国富町 綾町 高鍋町 川南町 宮崎都農町 高千穂町鹿児島県鹿屋市