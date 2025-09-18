広島市の原爆ドームが学術上、特に価値が高い国の「特別史跡」に指定されました。近代のものとしては全国で初めてです。 原爆ドームは１９９５年に国の史跡に指定され、翌年には世界文化遺産にも登録されました。 ６月に開かれた国の文化審議会は、原爆ドームを史跡の中でも特に重要とされる「特別史跡」に指定するよう文部科学大臣に答申し、正式に「特別史跡」に指定されました。 県内では３件目の「特別史