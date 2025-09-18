河川の氾濫などを自動で判断するシステムでＡＩが搭載されたカメラを活用しています。新たな防災対策になるのでしょうか。 安村恵美記者「このように近づくと…光と共にアラームが鳴ります」 こちらは「ＡＩカメラ・音声一体型システム」。ＡＩが搭載されたカメラで特定の対象を自動で認識して分析。異常を検出すると警報を鳴らします。 河川に設置することで、一定の水位を超えた場合などにその危険度に応じた注意・警戒