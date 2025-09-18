東京では「世界陸上」が開かれていますが、鹿児島でも、次世代を担うアスリートが、熱い戦いを繰り広げています。県高校新人陸上競技大会が、鹿児島市で開かれ大会記録も生まれました。 鹿児島市の白波スタジアムで開かれている、県高校新人陸上競技大会。注目は、男子400メートルハードルの橋元 翔琉選手、鹿児島高校の2年生です。橋元選手は、大会記録を上回る、自己ベスト52秒49の記録を持っています。