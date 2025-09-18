ＪＲ広島駅近くの路上で、現金や定期券などが入った手提げバッグをひったくった疑いで、１５歳の高校生が逮捕されました。 ５月、広島市東区上大須賀町の路上で、歩いていた男性（７３）の背後から自転車で追い抜きざまに手提げバッグを奪った疑いで、１５歳の男子高校生が逮捕されました。 バッグには現金約１万８千円や定期券などが入っていたということです。 警察の調べに対し、男子高校生は「間違いありません」と容疑を認