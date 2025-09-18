――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■9月のムーンアクションは？9月の満月のことをネイティブアメリカンはHarvestMoon（収穫月）と呼んでいました。Harvest Moon（収穫月）は作物を収穫する秋分後の時期を表しています。また、9月の満月の明るさや月の出が