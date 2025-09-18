16日、南米ボリビアの刑務所で受刑者たちによる暴動が起きた。政府から提供されるはずの食費が6カ月もの間、支払われていないというのが原因で、受刑者からは「腹が減った！空腹はつらい！」と悲痛な声が聞かれた。「空腹はつらい」受刑者たちが暴動南米ボリビアにある刑務所の屋上にずらりと並び、声を上げていたのは受刑者たち。さらに門に押し寄せ、いまにも壊して外に出そうな勢いだ。脱走しようとしているのだろうか。実はこ