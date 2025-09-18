展示会で披露されている低コスト自律型巡航ミサイル＝１７日/I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images台北（ＣＮＮ）台湾政府が所有する国家中山科学研究院（ＮＣＳＩＳＴ）は、１８日に開幕した台湾最大の防衛技術展示会に先立ち、防衛関連の米新興アンドゥリル・インダストリーズと共同開発した「低コスト自律型巡航ミサイル」を披露した。台湾は中国からの軍事的脅威を抑止するため、兵器産業の育成に取り組んでいる。この新型陸上移動式