茨城・つくば市で、突風を捉えた映像を入手しました。18日午後3時ごろ、茨城・つくば市で撮影されたドライブレコーダーの映像を見ると、小雨の降る中、右前方から激しい風が吹きつけ、建物の外壁の一部が飛ばされます。この車や、隣を走っていたトラックにも飛ばされたものが当たる様子が捉えられています。この現場の近くでは、木造2階建て倉庫の1階部分が倒壊していて、突風の影響とみられています。当時、茨城県内では、竜巻注