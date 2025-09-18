長野の戸隠神社で立ち木が倒れ、参拝客が大けがをしました。アスファルトの上で砕け、ばらばらになった幹。長野・長野市の戸隠神社の駐車場で18日午後0時半ごろ、通行人から「木が倒れ、女性に当たってけがをしている」と消防に通報がありました。けがをしたのはオーストラリア国籍の45歳の女性で、左腕の骨を折る大けがをしたとみられます。警察は、落雷の影響で木が倒れた可能性もあるとみて原因を調べています。