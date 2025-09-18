YouTubeチャンネルで公開された「【LOT1001-1050 古代コイン】第3回 ギャラリアオークションTOKYO 全出品ロット解説！」では、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏と怜子氏が出演。第3回ギャラリアオークション東京について、「じわじわとちょっと増えているっていうことにね、マニアの皆様は気づいていただいていると思うんですけれどもね。ありがたいですね」と語り、前回よりも増加した449ロットのラインナ