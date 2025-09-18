22日告示、10月4日投開票の自民党総裁選。名乗りを上げたのはこれで5人目、満面の笑みで久々にカメラの前に現れたのは、高市早苗前経済安保相（64）です。高市前経済安保相：私、高市早苗は、来たる自民党総裁選に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただく。笑顔に笑顔を重ねて、総裁選への決意を述べました。高市前経済安保相：いま必要なのは、皆さまの暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治。精いっ