ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が１８日の巨人戦（神宮）でＮＰＢ史上４９人目となる通算１０００得点を達成した。「６番・二塁」で先発出場した山田は、１点リードの２回に先頭打者として打席に立つと、相手先発・森田の３球目、真ん中に入った直球を強振。左翼席へのアーチで１２年連続の２桁本塁打を達成するとともに、１０００得点目を決めた。ダイヤモンドを一周した背番号１は通算１０００得点の記念ボードを掲げてファ