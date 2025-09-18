◆神戸新聞杯追い切り（１８日）第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）の追い切りが９月１８日、栗東トレセンで行われた。松永幹調教師が「今日はよかったね」と思わず声を弾ませた。ボンドロアは、ＣＷコースでしまいまでしっかりと負荷をかけると、ラスト１ハロンは力強い伸び脚。６ハロン８１秒７―１１秒５をマークした。「前走みたいにうまく馬群で脚