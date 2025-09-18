元サッカー日本代表の武田修宏氏が１８日、日本サッカー協会の「能登半島地震復興支援プロジェクト」で、子供たちを対象にしたアスリート訪問活動に参加した。武田氏は同じく元サッカー日本代表の中西永輔さんとともに、石川・七尾市の「のとじま幼保園」を訪問。約１時間にわたって、子供たちと体を動かして汗を流した。この日の活動を終えた武田氏は「まだまだ復興には時間がかかりますが、今できることを自分なりにがんば