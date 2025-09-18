◆パ・リーグ西武―オリックス（１６日・ベルーナＤ）西武・今井達也投手が５回まで無安打投球を披露した。今季最短の２回６安打４失点で降板した９日・楽天戦（楽天モバイル）から中８日での登板。１、２回ともに３者凡退の立ち上がり。両軍無得点の３回、味方の失策と四球で２死一、二塁としたあと自身の暴投で２死二、三塁とするも、西川の中飛を西川が背走しながら捕球し無失点で切り抜けた。４回も四球と味方の失策で