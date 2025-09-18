陸上女子100メートルハードル日本代表の福部真子選手（29）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。東京世界陸上での応援に感謝のメッセージを寄せた。福部選手は24年12月、「菊池病」（組織球性壊死性リンパ節炎）と診断されたことを公表していた。「自然と笑顔になれました（自国開催最高）」9月15日におこなわれた東京世界陸上の第3日目。女子100メートルハードル準決勝に出場した福部真子選手だったが、決勝進出はかな