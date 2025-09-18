作家・漫画評論家の神谷貴行氏が、自身を除籍・解雇した日本共産党と同党の福岡県委員会に対し、地位の確認と損害賠償を求めている裁判で18日、第4回口頭弁論期日が東京地裁で開かれた。 この日は被告である共産党側が意見陳述を行った。期日後、神谷氏側が都内で会見。原告・神谷氏の「労働者性」が争点となった。 神谷氏は共産党側の主張に対し、志位和夫議長の著書『Q&A いま『資本論』がおもしろい』（新日本出版社）