18日午後7時06分ごろ最大震度２を宮崎県で観測する地震がありました。 震源は日向灘で震源の深さは約30キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されています。 県内各地の震度は、 震度１が鹿屋市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・