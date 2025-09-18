欧州株引き続き堅調、独仏指数は約１．２％高 東京時間19:22現在 英ＦＴＳＥ100 9227.54（+19.17+0.21%） 独ＤＡＸ23644.75（+285.57+1.22%） 仏ＣＡＣ40 7879.39（+92.41+1.19%） スイスＳＭＩ 12050.44（+51.48+0.43%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:22現在 ダウ平均先物DEC 25月限46698.00（+333.00+0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6717.2