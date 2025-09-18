◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト - 巨人(18日、神宮球場)巨人先発の森田駿哉投手が3回4失点で降板。4回からは2番手で石川達也投手が登板しました。前回登板から中7日での先発マウンドに上がった森田投手。しかし初回、先頭打者にいきなり3ベースヒットを打たれると、3番の内山壮真選手にタイムリー2ベースヒットを浴びて失点。後続は抑えて最少失点で切り抜けますが、ヤクルトに先制を許します。そして2回には先頭の山田哲人選手に