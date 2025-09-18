式典に出席したカタールのジャベル・アルマッリ駐日大使＝18日午前、大阪市東京大は18日、カタール前首長が創設したカタール財団の傘下団体「WISH」と医療や先端技術分野において協力を強化する覚書を締結した。18日、大阪市内の式典に出席したジャベル・アルマッリ駐日大使は覚書について「カタールと日本の関係が一層深まっていることを体現している」と述べた。カタールのメディアとも関係を構築してきた東京大大学院情報学