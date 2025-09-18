警察車両の赤色灯18日午後3時45分ごろ、愛知県岡崎市日名本町の矢作川で「遊んでいた友人が流された」と119番があった。地元消防によると、流されたのは小学4年の男児で、県警と消防が捜索している。岡崎署によると、男児は友人らと3人で、矢作川の日名橋から南に約800メートルの場所で遊んでいた。当時は晴れていて、川の水位も上がっていなかったという。詳しい状況を調べている。