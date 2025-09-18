夫がモラハラだと一緒に生活するのが苦しく感じますよね。さらにそこにマザコンの要素も加わると、ストレスは倍増。家出でもしない限り、怒りはおさまりませんよね……。今回は、モラハラマザコン夫に反撃して家出した話をご紹介いたします。骨折した夫を見捨てて旅行「夫は口を開けばモラハラ発言ばかりしてくる人。特に子どもが産まれてからは『母親らしくしろ』『母親なんだからやるのが当たり前』『俺の母さんはこうだった』な