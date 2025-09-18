クラシックギタリスト猪居亜美（31）が18日、インスタグラムを更新。敬愛するLOUDNESSのギタリスト高崎晃（64）との対談が実現したことを報告した。スペシャル対談は、今日18日発売の雑誌「音楽の友」（音楽之友社）に掲載されている。「夢の対談が実現しました」と書き出すと、「音楽の友10月号にて、これまでの連載の集大成として、LOUDNESSの高崎晃様をスペシャルゲストにお迎えし、対談させていただきました！！」とテンション