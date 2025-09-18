東宝は18日、連結子会社の東宝東和が、米ワーナー・ブラザースが扱う洋画作品の日本国内における劇場配給について合意したと発表した。東宝東和の子会社の東和ピクチャーズを通じて、26年から国内配給を開始するとした。最初の配給作品は「嵐が丘」（エメラルド・フェネル監督）を予定している。ワーナー・ブラザースは、日本法人としてワーナーブラザースジャパンを置いているが、米国の映画・芸能サイト「Deadline」は、東宝